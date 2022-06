GastroArt: Pui cu conopida (reteta interbelica)

Se taie puiul in bucatele, se prajesc, in untul ramas in tigaie se adauga ceapa taiata si faina, se face un sos care se toarna peste pui, se adauga conopida taiata bucatele, sare si apa, marar si patrunjel verde tocat marunt, se fierbe infundat.Inainte de a servi, se drege cu smantana.Dintr un caiet vechi cu retete, din perioada interbelica datare aproximativa , din zona de sud a Ardealului. Ii multumim lui Chef Johnny Susala pentru acest caiet. Am pastrat ortografia originala.Credit foto copy; ...