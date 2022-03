GastroArt: Oua umplute in coaje (reteta interbelica) Se fierb ouale dupa ce au fost spalate. Se lasa sa se raceasca. Se taie in lung in doua cu un cutit ascutit ca sa nu se sfarme coaja. Se scot albusul si galbenusul si se pun pe un fund de lemn, iar cojile de o parte.Se toaca oul bine pana devine marunt, se adauga la 6 oua o lingura de smantana si miezul dela o felie de franzela muiat in lapte. Se mesteca totul pana nu se mai cunoaste painea, se adauga sare, piper alb si marar taiat marunt.Cu aceasta pasta se umplu cojile de ou putin bombate, se ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Se fierb 7 8 oua tari, se curata si se taie in doua in lungime. Se scot galbenusurile. Se curata un creer de vitel si se tine pe masina 10 minute in apa clocotinda.Se scurge, dupa ce s a racit se taie in bucati si se freaca cu galbenusurile rascoapte, se adauga sare, piper si una sau 2 linguri de smantana.…

- Se fierb 6 oua, se curata si se taie in doua in lungime.Se scot galbenusurile si se freaca cu o lingura de unt facut spuma, miezul dela o felie de paine muiat in lapte si stors, doua galbenusuri de ou crude si putina ceapa taiata marunt si trasa in unt.Se adauga 2 3 rosii mijlocii, curatate de coaja…

- Se taie 1 kgr. carne de vaca in bucati potrivite si se pun la fiert cu 3 4 litri de apa.Cand incepe sa fiarba, se ia spuma mereu. Se pune sare. Se adauga apoi o ceapa mijlocie, un morcov, un patrunjel, o jumatate telina, toate taiate marunt, o mana de fasole tucara taiata bucati de 2 3 cm si mai la…

- Se amesteca 150 gr. nuci pisate cu 250 gr. zahar pudra si se adauga treptat 3 albusuri nebatute, frecand cat se poatede bine. Dupa aceia se mai adauga 150 gr. zahar pudra si inca 1 2 albusuri si 150 gr. faina.Din aceasta compozitie se toarna cu cornetul pe o tava unsa si asternuta cu hartie rondele…

- La ciorba de potroace, borsul e inlocuit cu zeama de varza.Se fierb aripile, picioarele, gatul si pipota de gasca sau alta pasare mare taiate in bucati potrivite. Se adauga un morcov, un patrunjel, un sfert de telina, o ceapa, toate taiate marunt. Se adauga 2 3 linguri orez ales si spalat.Deoparte se…

- Salata se pregateste din icre care trebuesc frecate intr o strachina cu o lingura de lemn.Se adauga miez de franzela muiat in apa si stors bine, cam jumatate din cantitatea icrelor.Se freaca pana ce painea e complet amestecata cu icrele. Se adauga unt de lemn cate putin si lamaie. Daca icrele nu sunt…

- Oparim ardei verde si l taiem in bucati, sfecle rosii ferte si telina, toate taiate marunt, turnam peste ele o majoneza buna, zahar praf si o acrim cu zeama de lamaie, apoi o aranjam pe farfurie garnisita cu ciuperci prajite si salata de rosii.Dintr un caiet vechi cu retete, din perioada interbelica…

- Luam patlagele rosii bine coapte, le tinem o minuta in apa clocotinda, le curatam de coaje, le taiem in doua, le scoatem semintele cu o lingurita. Le taiem in bucatele, le saram, le piparam, punem putin zahar, putin patrunjel verde tocat marunt.Le prajim in unt, apoi umplem omleta cu oua.Dintr un caiet…