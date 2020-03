Stiri pe aceeasi tema

- La talia cuiva precum Marian Mexicanu, parca este și normal sa se etaleze intr-un fel cat mai excentric. Chiar daca pare a fi mai degraba un clișeu al bogației, obiectele aurite și aurii continua sa fie un mod foarte bun de a te lafai mereu in avariție. Dovada este faptul ca celebrul manelist a avut…

- Intr-un timp in care mii de persoane au murit din cauza coronavirusului, un barbat i-a facut soției sale cea mai frumoasa declarație de iubire! Gestul acestuia este o lecție perfecta pentru celebra vorba „la bine și la greu”.

- De cand a renunțat la celebra ei freza de tip palmier, Anamaria Prodan a inceput sa jongleze cu tot felul de coafuri și culori de par. Impresara a apelat la ajutorul perucilor și al extensiilor de par de teama sa nu-și distruga podoaba capilara. Chiar daca parul ei a ajuns la aceeași lungime ca multe…

- „Il Luce” e duce! Mircea Lucescu e in centrul atentiei in orice circumstante! Sub privirile paparazilor Spynews.ro si departe de cele ale sotiei, Mircea Lucescu a fost protagonistul unor scene de senzatie. Cine are grija de el, cand doamna Lucescu nu e prin preajma? Ei bine...

- Renumit pentru petrecerile de pomina pe care le organiza in urma cu cativa ani, Eduard Ursescu, cunscut drept "Edy de Romania", s-a transformat intr-un romantic desavarsit. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini senzationale cu celebrul milionar si cu sotia acestuia.

- Astazi a avut loc ceremonia de pomenire a Cristinei Topescu. La acest eveniment trist a fost prezent si unul dintre fratii vitregi ai fostei jurnaliste care a evitat complet intrebarile jurnalistilor. Iata ce a facut sotia acestuia imediat dupa ce a plecat de la priveghi.

- Fotbalistul din Alba, Nicolae Stanciu, a gasit un mod superb de a uita drama peste care a trecut alaturi de soția lui, care a pierdut o sarcina, ajungand de urgența la spital, scriu jurnaliștii de la Digisport, care citeaza presa din Cehia. Cei doi au vizitat un orfelinat din Cluj, pentru a-i ajuta…

- Dan Bittman (57 de ani) e bogat, e celebru si nu se fereste sa incalce legea! Nici macar atunci cand il are langa el pe Alex, fiul sau cel mare. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini incredibile cu artistul.