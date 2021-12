Gașca SIE fuge în Ucraina! Deși cu unele intarzieri inerente la un asemenea nivel, planul de destructurare al grupului cunoscut și drept ”Gașca SIE” continua pe zi ce trece. Astfel ca ”se strange lațul” anchetelor interne privind ”unidirecționarea” proiectelor bugetare alocate de Ministerul Afacerilor Externe catre Agenția Internaționala de Cooperare pentru Dezvoltare deja cam din toate parțile. Iar cea mai […] The post Gașca SIE fuge in Ucraina! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

