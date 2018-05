Stiri pe aceeasi tema

- Gary Oldman, care a castigat duminica primul premiu Oscar din cariera la categoria ''cel mai bun actor'' cu rolul legendarului premier britanic Winston Churchill din filmul "Darkest Hour", a fost la un pas sa refuze acest rol pentru ca fusese ''interpretat atat de bine inainte''…

- Filmul „The Shape of Water”, regizat de mexicanul Guillermo del Toro, a fost duminica seara principalul castigator al celei de a 90-a editiei a premiilor Academiei americane de film, cu patru statuete in palmares. Pelicula a mai castigat statuetele pentru cea mai buna scenografie, cea mai buna coloana…

- OSCAR 2018. La cea de-a 90-a ediție, Gary Oldman a caștigat premiul pentru cel mai bun actor in rol principal, pentru interpretarea sa din filmul Darkest Hour. De precizat ca era considerat principalul favorit la aceasta categorie. Jane Fonda și Helen Mirren au fost actrițele care au prezentat premiul.…

- Cea de-a 90-a editie a galei premiilor Oscar – cele mai importante trofee ale industriei cinematografice americane – a avut loc duminica noapte, la Dolby Theatre (Hollywood & Highland Center) din Los Angeles. Oscar 2018: Lista completa a castigatorilor Cel mai bun film: „The Shape of Water”, de Guillermo…

- La categoria „cel mai bun actor in rol principal" au fost nominalizati Timothee Chalamet, pentru „Call Me By Your Name", Daniel Day-Lewis, pentru „Phantom Thread", Daniel Kaluuya, pentru „Get Out", Gary Oldman, pentru „Darkest Hour", si Denzel Washington, pentru „Roman J. Israel, Esq.". Trofeul a fost…

- Filmul „Three Billboards outside Ebbing, Missouri”, cineastul Guillermo del Toro si actorii Gary Oldman si Frances McDormand sunt favoritii caselor de pariuri Superbet, Fortuna, BetArena si Winner la cele mai importante categorii de premii ce vor fi decernate duminica

- Filmul „Three Billboards outside Ebbing, Missouri”, cineastul Guillermo del Toro si actorii Gary Oldman si Frances McDormand sunt favoritii caselor de pariuri Superbet, Fortuna, BetArena si Winner la cele mai importante categorii de premii ce vor fi decernate duminica seara la gala Oscar 2018 – „cel…

- In 1969, Joanne Woodward si Paul Newman au primit cate o nominalizare la Oscar. In 50 de ani de casnicie, cei doi actori au jucat impreuna in 10 filme. Desi amandoi au primit un impresionant numar de nominalizari - Woodward, patru, si Newman, zece - intr-un singur an s-au aflat impreuna in lista…