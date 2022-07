Stiri pe aceeasi tema

- Am avut dreptate și de aceasta data atunci cand am semnalat ca este obligatorie publicarea Declarațiilor de Avere și Interese pana la data de 15 iunie 2022. Așa ca acestea pot fi gasite acum pe www.municipiulcarei.ro la secțiunea Declarații de Avere. Cu un departament juridic stufos și bine platit,…

- ”Nu putem sa venim acum sa spunem, schimbam Codul Fiscal in plina criza, cand nu stim cum vor reactiona companiile, punand presiune pe angajatori, care vor gasi alte subterfugii legale pentru a obtine profitul si impactul va fi asupra angajatilor si asupra biugetuluide stat” a spus deputatul PNl. ”Pana…

- In ultimii ani nu am avut parte de prea multa liniște. Pandemia a venit cu o readaptare și digitalizare forțata care i-a copleșit pe mulți dascali: ore online, conectari eșuate, transformarea profesorului in tehnician de fibra optica. Daca programul unui profesor era de cateva ore candva, in pandemie…

- Patru birouri din topurile de arhitectura la nivel mondial participa la concursul de specialitate cu invitați, organizat de IULIUS, la Iași, cu scopul construirii unui reper arhitectural pentru oraș. Soluțiile vor fi propuse de Foster+Partners, MVRDV, UNStudio și Zaha Hadid Architects, birouri de arhitectura…

- A facut mare valva decizia Angelinei Jolie de a-si face dubla mastectomie. Dr. Andreea Catana, medic primar Genetica Medicala, Regina Maria, IOCN, a explicat ca exista numeroase solutii pentru femei in lupta cu cancerul. „Sunt peste zece ani de cand Angelina Jolie a facut mastectomia profilactica, mentionez…

- "Va exista o schimbare a conducerii Federației Ruse. Procesul deja a inceput și se fac progrese bune in acest sens", a afirmat oficialul de la Kiev.Intrebat daca se refera la faptul ca o lovitura de stat in Rusia este iminenta, acesta a raspuns: "Da, au inceput deja demersurile și nimeni nu mai poate…

- Sindromul de hiperventilatie ndash; explicatia moderna pentru "atacurile de panica" Dr. Sorina Soescu Ce este hiperventilatia Hiperventilatia inseamna miscarea prin torace a unei cantitati de aer mai mare decat poate fi gestionata normal de corp. Majoritatea oamenilor traiesc perioade de hiperventilatie…