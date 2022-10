Stiri pe aceeasi tema

- Libanul va incepe sa trimita refugiati sirieni inapoi in tara la inceputul saptamanii viitoare, a declarat miercuri presedintele libanez, Michel Aoun, in pofida temerilor unor organizatii pentru drepturilor omului cu privire la siguranta acestor persoane, transmite Reuters.

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat ca Romania va gazdui, saptamana viitoare, intalnirea Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor, in cadrul careia vor fi trasate liniile principale de dezvoltare la nivel mondial. De asemenea, cu prilejul acestui eveniment va fi garantat accesul tuturor cetatenilor…

Provocand pierderea progresiva a memoriei, maladia Alzheimer - marcata miercuri, 21 septembrie, printr-o zi internationala dedicata combaterii acestei boli - afecteaza peste 30 de milioane de persoane la nivel mondial si ramane inca fara un tratament curativ, informeaza marti AFP.

- Doua sute patruzeci si patru de milioane de copii inca nu merg la scoala la nivel mondial, o cifra in scadere constanta de peste 20 de ani, dar care ramane ingrijoratoare, a anuntat joi UNESCO, in prima zi a anului scolar in Franta, unde organizatia isi are sediul,

- Jumatate din unitatile sanitare la nivel mondial nu dispun de produse de igiena de baza, expunand aproape patru miliarde de persoane unui risc crescut de infectie, a anuntat marti Organizatia Natiunilor Unite (ONU), relateaza AFP.

India, cel mai mare exportator mondial de orez, ia in considerare restrictionarea exporturilor de brizura de orez, au declarat vineri pentru Reuters oficiali locali, dupa ce suprafata cultivata cu orez s-a redus din cauza lipsei ploilor.

Veniturile inregistrate la nivel global in 2022 pe piata de semiconductori va fi de doar 7,4%, mai reduse fata de cresterea de 26,3% inregistrata in 2021, conform datelor disponibile in cea mai recenta prognoza publicata de Gartner.

- India a confirmat primul deces in urma contaminarii cu variola maimuței. Este vorba despre un barbat tanar din sudul țarii. Este al patrulea caz la nivel mondial cand un pacient infectat cu acest virus iși pierde viața.