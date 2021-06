Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Rusiei in Statele Unite a criticat vineri deplasarea de catre Statele Unite bombardierului strategic american B-52H Stratofortress la exercitiile NATO care au loc in prezent in Marea Baltica, sustinand ca gestul reprezinta o „noua provocare” la adresa Moscovei inaintea summitului Putin-Biden,…

- In așteptarea intalnirii de la Geneva dintre președinții Vladimir Putin și Joseph Biden, planificata pentru data de 16 iunie, parțile iși impartașesc așteptarile și indoielile. Astfel, secretarul de presa al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, le-a declarat jurnaliștilor: „Intr-atat de mare…

- Premierul britanic Boris Johnson a vorbit joi despre pozițiile diferite avute cu Joe Biden în perspectiva tensiunilor post-Brexit din Irlanda de Nord, asigurându-se ca menținerea pacii în provincia britanica este „un punct comun” și a spus ca este „optimist”,…

- Prima intalnire dintre Regina Elisabeta a Marii Britanii și președintele american Joe Biden va avea loc pe 13 iunie la Castelul Windsor. Intalnirea are loc chiar inaintea summit-ului pe care liderul de la Casa Alba il va avea cu omologul sau rus Vladimir Putin. Este prima intalnire de la instalarea…

- Kremlinul a incercat miercuri sa reduca asteptarile fata de intalnirea pe care o vor avea presedintele american, Joe Biden, si omologul rus, Vladimir Putin, pe 16 iunie la Geneva, transmite dpa. Anuntand marti summitul, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, a precizat ca 'liderii…

- Anuntul ca va gazdui un summit prezidential SUA-Rusia luna viitoare a determinat orasul elvetian Geneva sa ia masuri organizatorice la viteza maxima, cu oficiali care deja de miercuri faceau pregatiri pentru a garanta ca securitatea va fi la cel mai ridicat nivel, noteaza DPA. Aproximativ…

- Informatia a fost confirmata agentiile de stiri ruse, care citeaza Kremlinul. Potrivit acestuia, citat de agentia RIA, Putin si Biden vor discuta cu acest prilej, printre altele, despre pandemia de COVID-19 si conflicte regionale.Aceasta prima intalnire intre cei doi lideri de la venirea la putere a…