- Renumitul sahist Garry Kasparov, devenit una dintre cele mai critice voci ale regimului de la Kremlin, a explicat luni, la Bucuresti, de ce crede ca amenintarea Moscovei cu folosirea armei nucleare este doar o cacealma a propagandei ruse in capcana careia au cazut unii politicieni din America si Europa.…

- Fostul campion mondial la sah Garry Kasparov crede ca Romania nu este foarte vulnerabila la incercarile președintelui Rusiei de a interfera in situatia politica, mai ales la alegeri, insa Republica Moldova, care are alegeri prezidentiale in octombrie, este o „tinta naturala”, a relatat news.ro. Aflat…

- Andrei Kartapolov, seful comisiei de aparare a Camerei inferioare a Rusiei, a declarat duminica, 23 iunie, ca țara condusa de Vladimir Putin poate modifica doctrina referitoare la momentul folosirii armelor nucleare daca amenintarile impotriva Rusiei cresc, a relatat agentia de știri rusa RIA Novosti,…

- Presedintele rus Vladimir Putin este dispus sa opreasca razboiul din Ucraina printr-un armistitiu negociat care sa recunoasca actualele linii de pe campul de lupta, au transmis patru surse rusesti pentru Reuters, care au precizat, pe de alta parte, ca liderul de la Kremlin este pregatit sa lupte in…