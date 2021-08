GĂRI DE ISTORIE/ Gara Teiuş, una dintre cele mai impunătoare din ţară, între trecut şi prezent Una dintre cele mai frumoase si monumentale gari din tara - cea din Teius, data in folosinta in 1871 si construita in actuala forma intre 1905 si 1908, in care au poposit, de-a lungul timpului, memorandistii, dar si cel care avea sa fie ultimul imparat al Imperiului Austro-Ungar, si in care au fost judecati cei vinovati de producerea uneia dintre cele mai mari catastrofe feroviare din Romania, se afla astazi intr-o stare extrema de degradare, nemaifiind reabilitata de zeci de ani. O speranta de recapatare a stralucirii de altadata ar fi fondurile europene. In urma cu doi ani, Compania nationala… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

