Gara din Alba Iulia, construita in urma cu peste un secol si jumatate, concomitent cu edificarea primei linii de cale ferata din Transilvania, Arad - Alba Iulia, a fost ''martora'' in cei 153 de ani de existenta la multe dintre evenimentele care au marcat istoria Romaniei, cum ar fi Marea Unire de la 1918 sau incoronarea Regelui Ferdinand si a Reginei Maria din 1922.



Renovata de mai multe ori, gara din Alba Iulia a fost si prima "eurostatie" din Transilvania, inaugurata in urma cu 15 ani.



Construita in stil neogotic, gara a fost ridicata, s-ar putea spune,…