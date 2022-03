Un fost ministru din guvernul statului Australia New South Wales (NSW), Gareth Ward, a fost acuzat de abuz sexual asupra unui barbat și a unui adolescent. Gareth Ward – acum un parlamentar independent – este acuzat de poliție ca a comis crimele in 2013 și 2015. Ward, in varsta de 40 de ani, neaga acuzațiile. Gareth Ward, acuzat de abuz sexual „Voi da instrucțiuni avocaților mei sa incerce sa aduca aceasta chestiune in fața instanțelor cat mai repede posibil și aștept cu nerabdare sa-mi demonstrez acolo nevinovația”, a spus el marți. Ward a fost acuzat de cinci persoane in total. Cea mai grava…