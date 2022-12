Gareth Southgate se afla aproape de desparțirea de naționala Angliei. Contractul selecționerului de 52 de ani expira abia in iarna anului 2024, dar eliminarea in sferturile Campionatului Mondial din Qatar s-ar putea dovedi decisiva in privința viitorului sau. O discuție finala intre Southgate și Federația Engleza de Fotbal va avea loc in urmatoarele zile. Presa […] The post Gareth Southgate, aproape de desparțirea de naționala Angliei! Cine ar urma sa-l inlocuiasca appeared first on Antena Sport . The post Gareth Southgate, aproape de desparțirea de naționala Angliei! Cine ar urma sa-l inlocuiasca…