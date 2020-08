Thiago Silva, aflat la final de contract cu PSG, urmeaza sa iși decida viitorul in urmatoarele zile, imediat dupa finala Ligii Campionilor. Despre fundașul de 35 de ani, cotidianul britanic The Telegraph scrie ca acesta iși dorește sa iși incheie cariera in Anglia, Premier League fiind un campionat in care a visat mereu sa ajunga, in vreme ce italienii de la Sempre Milan spun ca brazilianul vrea sa revina la AC Milan, acolo unde s-ar reintalni cu bunul sau ...