Garduri de sârmă ghimpată la frontierele UE: Germania consideră "legitimă" protejarea graniţelor Ministrul german de interne, Horst Seehofer, a apreciat duminica drept &"legitima&" dorinta tarilor de a-si proteja frontierele, în timp ce unele state europene solicita ajutorul UE pentru ridicarea de garduri de sârma ghimpata si a împiedica astfel sosirea în masa a migrantilor.

Polonia a cerut astfel 350 milioane de euro si a mobilizat mii de soldati la frontiera pentru a construi un asemenea gard la frontiera sa cu Belarus, amintește agenția France Presse, scrie Agerpres.



Întrebat despre necesitatea unei astfel de bariere construite de Polonia, ministrul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Horst Seehofer, ministrul de interne al Germaniei, este de parere ca dorinta tarilor de a-si proteja frontierele este „legitima”, potrivit France Presse, preluat de Agerpres. Polonia a cerut astfel 350 milioane de euro si a mobilizat mii de soldati la frontiera pentru a construi un asemenea gard la…

- Dupa intrarea Romaniei in Uniunea Europeana, Banca Naționala a Romaniei, dar și politicienii acelor vremuri, au anunțat diferite termene, cand țara noastra ar fi trebuit sa treaca la moneda Euro. Au trecut aproape 15 ani de cand suntem cetațeni ai UE, dar adoptarea Euro nu se vede prea curand, pentru…

- 12 state membre UE cer Comisiei Europene sa finanteze cu fonduri europene constructia de „bariere fizice” pentru a proteja frontierele externe ale blocului comunitar impotriva migrației, in contextul folosirii crescande de catre state terte a migrantilor ca arma politica. Comisia Europeana anunța ca…

- Preturile de consum in Franta au crescut in urma majorarii preturilor la energie, care au alimentat inflatia in UE. Astfel, salariul mediu lunar pentru o slujba cu norma intreaga in Franta va ajunge la 1.589,47 euro, o crestere de 34,89 euro. Aceasta este a doua majorare a salariului minim din acest…

- Franta intentioneaza sa majoreze de la 1 octombrie salariul minim la 10,48 euro (12,37 dolari) pe ora, a anuntat ministrul Muncii Elisabeth Borne, transmit DPA și Agerpres. Cresterea de 23% va compensa inflatia, asa cum prevede legea, a explicat oficialul francez. Preturile de consum în Franta…

- Spania isi mentine strategia de a majora salariul minim pentru a remedia decalajul crescand de prosperitate din tara, pe fondul celei mai rapide cresteri a inflatiei din aproape un deceniu, a declarat sambata ministrul Economiei, Nadia Calvino, la Forumul Ambrosetti din Cernobbio, Italia, transmite…

- Ministrul economiei din Spania, Nadia Calvino, a anuntat, la la Forumul Ambrosetti din Cernobbio, Italia, ca Spania isi mentine strategia de a majora salariul minim pentru a reduce decalajul de prosperitate din tara, pe fondul celei mai rapide cresteri a inflatiei din ultimul deceniu, informeaza Agerpres…

- Comisia Europeana a efectuat primele plati pentru planurile de redresare ale mai multor țari. PNNR-ul Romaniei este inca in evaluare! Comisia Europeana a efectuat primele plati din Planul European de Redresare si Rezilienta catre Belgia, Luxemburg si Portugalia, in valoare totala de aproape 3 miliarde…