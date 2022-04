Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 19 ani aflat in arest a evadat, luni, dintr-un birou al Poliției. Individul a reușit sa iasa pe geam, deși avea mainile incatușate, a transmis Poliția Capitalei. Acesta a fost prins la scurt timp de agenți. Intre timp a fost deschisa și o ancheta interna.Incidentul a avut loc, luni, in…

- Marți au avut loc 14 perchezitii in Bucuresti si Ilfov, intr-un dosar care vizeaza furtul de produse electronice dintr-un depozit situat in Sectorul 3. Fapta s-a prous in luna ianuarie, iar prejudiciul este estimat la 140.000 de lei. Sase barbati au fost depistati si vor fi dusi la audieri. ”Astazi,…

- Un agent de paza de la o statie de metrou din Sectorul 3 a murit luni dimineata, dupa ce i s-a facut rau la serviciu, iar echipajele medicale sosite la fata locului nu l-au putut salva. ”Astazi, 4 aprilie 2022, prin apel 112 Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti a fost sesizata cu privire…

- Gardul vilei de protocol a lui Traian Basescu a fost vandalizat vineri, 1 aprilie, de un barbat condamnat in dosarul legat de fratele fostului presedinte si finul acestuia, Bercea Mondialu. Cu vopsea rosie, barbatul a scris mesajul: „Petrov, achita-ti datoriile". Barbatul care a vandalizat gardul lui…

- Peste 50 de perchezitii au loc joi dimineata, in Dambovita, Bucuresti si Prahova, intr-un dosar de inselaciune cu un prejudiciu de aproximativ 2 milioane euro, fiind vizati mai multi dezvoltatori imobiliari. „Astazi, 31 martie, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul de Investigare…

- Doua femei din Bucuresti au fost retinute de politisti fiind suspectate ca au inselat un barbat cu suma de 46.000 de lei, pretinzand ca ii pot rezolva problemele personale, prin “ritualuri de magie”. Politia Capitalei a anuntat, joi, ca politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului…

- Un barbat in varsta de 34 de ani a fost retinut, sambata, fiind acuzat de talharie, dupa ce a smuls telefonul din mana unei femei care se deplasa pe o strada din Capitala. Potrivit unui comunicat al Politiei Capitalei, sambata, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti…

- Poliția Capitalei transmite ca Brigada de Poliție s-a sesizat din oficiu in cazul grevei Societații de Transport București care a paralizat, joi, Capitala din punct de vedere al traficului rutier. „Avand in vedere protestul organizat de catre angajați ai Societații de Transport București, Direcția Generala…