Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria a finalizat peste 101 kilometri din gardul de 133 de kilometri care este in prezent construit la granita cu Romania, in ideea de a preveni raspandirea virusului Pestei Porcine Africane de catre mistretii din Romania care trec in țara vecina.

- Vamesii bulgari au confiscat peste 200 de kilograme de carnati de la romanii care calatoreau in vacanta spre statiunile din Bulgaria si Grecia, dupa ce in urma cu doua saptamani autoritatile au pus anunturi care interzic importul de produse ce contin carne de porc din cauza epidemiei de pesta porcina…

- Nu exista antidot, nici vaccin si nu exista medicamente impotriva pestei porcine, spune ministrul Agriculturii, Petre Daea, care precizeaza ca singura metoda este sacrificarea animalelor. Acesta subliniaza ca a fost izolat focarul pe granita cu Ucraina, dar fermierii romani au fost nevoiti sa ucida…

- Bulgarii vor ridica un gard pe granita cu România, contra mistretilor, potrivit ziarului Sofia Globe. Masura luata de bulgari are ca scop împiedicarea raspândirii cazurilor de pesta porcina africana, la sud de Dunare.Astfel, autoritatile bulgare au…

- Autoritatile bulgare au initiat procedurile pentru construirea unui gard la frontiera cu Romania, in scopul blocarii raspandirii pestei porcine africane, informeaza presa de la Sofia.Procedurile de pregatire a terenurilor pentru construirea gardului pe segmente ale frontierei Bulgariei cu Romania au…

- Autoritatile bulgare au initiat procedurile pentru construirea unui gard la frontiera cu Romania, in scopul blocarii raspandirii pestei porcine africane, informeaza presa de la Sofia, potrivit Mediafax.Procedurile de pregatire a terenurilor pentru construirea gardului pe segmente ale frontierei…

- Bulgaria a deschis o noua centrala pe baza de plasma pentru tratarea si topirea deseurilor radioactive de la centrala nucleara de la Kozlodui, a anuntat Banca Centrala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD).

- Bulgaria si Ucraina vor sa construiasca o autostrada intre Odesa si Varna, care sa treaca prin Romania, a anuntat, pe Facebook , presedintele Ucrainei, Petro Poroshenko, in urma intalnirii cu prim-ministrul Bulgariei, Boyko Borisov.