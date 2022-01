Gardul de beton de la stadion pus la pământ de o mașină Gardul stadionului municipal din Gherla, șubrezit de ani de zile din cauza lipsei de preocupare a responsabililor, a suferit duminica un adevarat șoc. In jurul orei 10, un șofer care circula pe strada Parcului, in imprejurari necunoscute, a facut un viraj, a urcat peste bordura destul de inalta și s-a izbit violent de gardul din … Citeste articolul mai departe pe gherlainfo.ro…

Sursa articol si foto: gherlainfo.ro

