O biserica noua, din lemn, s-a costruit in curtea Spitalului Clinic de Urgența Militar „Dr. Stefan Odobleja“ Craiova. Constructia a fost facuta chiar la intrarea in curtea spitalului. Nimic iesit din comun, pana la amplasarea gardului. Coltul acestuia a fost pus exact ca bomoboana pe coliva si pune in pericol pietonii care trec prin zona. O noua biserica, construita in totalitate din lemn, a fost facuta in curtea Spitalului Militar din Craiova. Problema este ca o parte din gardul acestei biserici – coltul dinspre intersectia cu sensul giratoriu – este iesit atat de mult in trotuar incat pietonii…