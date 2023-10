Stiri pe aceeasi tema

- Banca Centrala Europeana urmeaza sa mentina ratele dobanzilor la un nivel constant pentru prima data in mai bine de un an, raporteaza Bloomberg, citat de Ziarul Financiar. Dupa 10 majorari succesive, factorii de decizie vor lasa joi rata dobanzii la depozite la 4%, potrivit tuturor celor 59 de analisti…

- Fostul șef al Consiliului de Securitate din Israel, Giora Eiland, a declarat intr-o discutie online cu jurnalistii straini ca ofensiva terestra este in acest moment singura varianta pe care Israelul o are și ca se va declanșa in urmatoarele zile, relateaza Antena 3 CNN.Acesta a mai precizat ca decizia…

- Pe masura ce se aduna dovezi ca activitatea economica mondiala incetinește, analiștii, piețele financiare și majoritatea bancilor centrale s-au convins ca nu vor mai fi necesare noi creșteri ale ratelor dobanzilor. „Am atins o etapa de referința in ciclul politicii monetare globale”, a declarat Jennifer…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a decis pe 14 septembrie o noua majorare a dobanzii de referinta, cea de a zecea creștere consecutiva, care a urcat costul creditului la cel mai ridicat nivel din istoria institutiei. BCE susține ca a ajuns la sfarsitul ciclului sau de inasprire a politicii monetare.…

- Banca Centrala Europeana a majorat ratele dobanzilor la un maxim istoric in incercarea de a raci prețurile de consum. Decizia pe muchie de cuțit a BCE de a majora joi, pentru a zecea oara consecutiv, rata dobanzii la depozite, cu 25 de puncte de baza, pana la 4%, a venit in contextul in care oficialii…

- Investitorii pariaza ca este din ce in ce mai probabil ca Banca Centrala Europeana sa majoreze ratele dobanzilor luna viitoare, dupa ce inflația din Spania a atins un maxim al ultimelor trei luni in august, in timp ce prețurile au crescut mai repede decat se așteptau in cea mai populata regiune a Germaniei.…

- Acordarea imprumuturilor bancare in zona euro a incetinit din nou in iulie. Banca Centrala Europeana (BCE) a publicat luni un studiu care arata ca majorarea dobanzilor franeaza creditarea si cresterea economiei, transmite Reuters, preluat de Agerpres.

- Italia va impune o taxa de 40% pe „supraprofiturile de miliarde” de euro ale bancilor. Decizia are scopul de a compensa costul pe care il suporta gospodariile și firmele din cauza creșterii dobanzilor. Anuntul a fost facut luni seara vicepremierul Matteo Salvini, citat de Le Figaro . Salvini: Este…