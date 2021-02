Stiri pe aceeasi tema

- Alianta pentru Agricultura si Cooperare solicita autoritatilor amendarea Legii bugetului de stat pe anul 2021 prin includerea la plata a sumei reprezentand despagubiri acordate producatorilor agricoli in caz de calamitati naturale in agricultura, respectiv alocarea si plata despagubirilor in regim…

- CHIȘINAU, 13 feb – Sputnik. Șeful interimar al Poliției de Frontiera (IGPF), Petru Corduneanu, și șeful adjunct al IGPF, Valentin Fiodorov, au efectuat vizite inopinate la Sectorul Poliției de Frontiera Leușeni și in punctul de trecere a frontierei Leușeni. © Photo : Facebook / Serviciul protecție…

- Instantele din Romania anuleaza pe banda rulanta amenzi aplicate de politisti, in starea de urgenta, celor care nu au avut asupra lor declaratii pe propria raspundere. Odata cu pierderea proceselor, Politia trebuie sa le achite celor amendati si cheltuieli de judecata.

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, se va vaccina astazi impotriva COVID-19. Momentul va fi transmis live. Secretarul de stat Raed Arafat se vaccineaza impotriva COVID-19 astazi, 11 ianuarie. in fața camerelor de luat vederi. Citește și: Regina Elisabeta a II-a și prințul…

- Dana Budeanu, una dintre cele mai vocale persoane publice ale momentului, a vorbit in exclusivitate la Antena 3 despre felul in care au gestionat autoritatile din Romania toata aceasta perioada de pandemie. Increderea Danei Budeanu in autoritati nu mai este in ''vigoare'', astfel ca, odata cu disparitia…

- Raed Arafat a facut un anunț de ultima ora. Șeful DSU a anunțat ce se intampla, din acest moment, cu romanii care se testeaza acasa. Raed Arafat a facut anunțul. Ce se intampla cu cei care se testeaza acasa și au rezultatul pozitiv Raed Arafat, șeful Departamentului de Situații de Urgența din Romania,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, are joi, 17 decembrie, de la ora 13:00, la Palatul Cotroceni, o ședința de lucru privind gestionarea epidemiei de COVID-19.Participa prim-ministrul interimar al Romaniei, Nicolae Ciuca, ministrul Sanatații, Nelu Tataru, șeful Departamentului pentru Situații de…

- Politia rusa si Kremlinul au anuntat miercuri deschiderea unei anchete dupa furtul de echipamente care se aflau la bordul unui avion militar prevazut sa serveasca drept punct de comanda in caz de conflict nuclear si refugiu pentru presedinte si alti inalti responsabili din conducerea tarii, relateaza…