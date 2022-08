Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc s-a aratat foarte incantat miercuri (17 august) cand, in timpul audienței generale, un baiețel a urcat pe scena pe care ținea audiența generala, pentru a-l saluta. ”In cadrul audienței am vorbit despre dialogul dintre batrani și tineri, iar un copil curajos a venit alaturi de mine!”, a…

- Un membru al Garzii Elvetiene a lesinat miercuri sub privirile Papei Francisc, in cursul traditionalei audiente generale, in Sala Paul al VI-lea, la Vatican, relateaza AFP. Membrul Garzii Elvetiene a cazut la pamant brusc, cu fata in jos, cu un zgomot puternic, din cauza halebardei si a coifului. El…

- Papa Francisc, in timpul slujbei din Piața Sf. Petru, și-a exprimat din nou apropierea de Ucraina și de locuitorii ei. „Dumnezeu arata calea pentru a pune capat razboiului nebun. Imi reinnoiesc apropierea de poporul ucrainean, chinuit in fiecare zi de atacurile brutale pe care le sufera oamenii de rand.…

- Autoritațile italiene au hotarat sa limiteze traficul pe celebra șosea de 35 de kilometri de pe Coasta Amalfi din sudul peninsulei, dupa ce localnicii s-au plans ca se simt captivi in propriile case. In fiecare vara, cozi infernale se formeaza de-a lungul drumului cu o singura banda și cu curbe inguste,…

- Membrii unui cor din nordul Italiei, care fac parte dintr-o asociatie de lupta impotriva cancerului, au afisat miercuri un mesaj ce continea un cuvant ofensator. Incidentul a avut loc in cursul audientei generale pe care Papa Francisc o tine saptamanal. Cu toate acestea, evenimentul nu a starnit valva,…

