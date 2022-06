Gardian bătut și luat ostatic de doi deținuți Ieri, dupa cum relateaza Corriere della Sera, parea o zi obișnuita la inchisoarea Regina Coeli din Trastevere, Italia. Dar firescul zilei a fost spulberat pe seara, cand doi deținuți din secția VII-a a acesteia au atacat un gardian și apoi s-au baricadat intr-o celula timp de doua ore. Barbații, un italian și un slav, ambii in varsta de treizeci de ani, l-au atacat pe agent, cu gand sa-l rapeasca. Apoi, au furat cheile uneia dintre celule și s-au incuiat acolo. Dupa cateva ore, la intervenția comandantului adjunct al inchisorii, s-au intors in celula. Iar ceilalți gardieni l-au dus la spital pe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

