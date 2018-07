Garderoba de vară în nuanțe de galben Luminoasa și indrazneața, culoarea galbena este nuanța perfecta pentru vara anului 2018. Este simpla și naturala, vesela și greu de ignorat. Mulți designeri au optat sa o foloseasca in moduri foarte sexy și seducatoare. Fuste vaporoase, rochii mulate, modele libere și lejere, toate acestea vor fi extrem de populare și actuale. Foarte importante sunt accesoriile și incalțamintea. Cu puțin efort, se pot crea ținute stilate, care te vor scoate in evidența și vor atrage atenția oricui. Urmarește clipul video de mai sus și alege și tu produsele preferate. Foto: Hepta, Pr Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

