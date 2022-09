Stiri pe aceeasi tema

- Poliția de Frontiera anunța ca aproape 200 de mașini au format cozi la punctele de trece a frontierei, la ieșirea din țara, la granița cu Romania. Cele mai aglomerate PTF la moment sunt Leușeni, Cahul și Giurgiulești-Galați. Poliția de Frontiera indeamna calatorii, inainte de a porni la drum, sa țina…

- In continuare, controlul de frontiera la intrarea in Romania prin punctele de trecere a frontierei se deruleaza cu operativitate, in conformitate cu prevederile legislatiei nationale si comunitare, Politia de frontiera lucrand la capacitatea maxima permisa de infrastructura punctelor de trecere.Marti,…

- Ieri, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitațile de control (atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire) aproximativ 479.000 persoane, cetațeni romani și straini, cu peste 123.500 mijloace de transport. Pe sensul de iesire din Romania, au fost aproximativ 309.320 de…

- Atenție, calatori! Se inregistreaza trafic intensiv de vehicule la punctul de trecere a frontierei Sculeni. Mai multe mașini stau in rind la ieșirea din Republica Moldova și intrarea in Romania. Poliția de Frontiera solicita șoferilor sa aleaga alt punct de trecere a frontierei pentru a exclude o supraincarcare…

- “Am discutat despre situatia de la frontierele noastre, de la frontiera noastra comuna si am propus o serie de masuri pentru a usura tranzitul frontierei, avand in vedere ca sunt anumite momente in care tranzitul este mai dificil, exista aglomerari de camioane care trebuie sa treaca frontiera si incercam…

- Care a fost traficul la frontiera, in ultimele 24 de ore. In data de 02.07.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 177.869 de persoane, dintre care 12.060 de cetateni ucraineni (in creștere cu 4,7 % fata de ziua precedenta), anunța Poliția de…

- In toate punctele de trecere a frontierei de stat se atesta trafic moderat de mijloace de transport și calatori. Poliția de Frontiera reamintește despre posibilitatea alegerii altor puncte de trecere de la frontiera cu Romania, pentru a nu supraincarca Sculeni, care se afla in construcție. In punctele…