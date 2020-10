Stiri pe aceeasi tema

- Garda Nationala de Mediu (GNM) a identificat posibila sursa de poluare a aerului care, in noaptea de sambata spre duminica,a inregistrat valori foarte mari. Conform Garzii de Mediu, ar fi vorba despre o topitorie ce nu functiona in perioada controlului, dar pentru care fusese aplicata anterior o sanctiune.…

- Garda Nationala de Mediu (GNM) a identificat posibila sursa de poluare a aerului care a facut sa fie inregistrate valori peste medie ale poluantilor in noaptea de sambata spre duminica. Este vorba despre o topitorie care la momentul controlului nu functiona, insa primise in trecut o amenda. In acest…

- „In urma informatiilor aparute in mediul online referitoare la depasiri ale principalilor parametri de calitate ale aerului inregistrate de retelele alternative de senzori, echipele de permanenta ale Garzii Nationale de Mediu din cadrul comisariatelor Ilfov si Bucuresti au controlat in cursul noptilor…

- Aproape toți senzorii erau colorați in roșu, portocaliu sau galben, ceea ce inseamna depașiri uriașe ale limitelor maxime admise și sigure pentru sanatatea populației, potrivit Digi24. Orban, despre poza cu Ciolacu la restaurant: Au fost surprinși așa cum sunt S-a intamplat in condițiile in care…

- Ministerul Mediului a anunțat ca, in noaptea de sambata spre duminica, au fost inregistrate concentrații crescute ale poluatorilor monitorizați la aproape toate stațiile din țara. „In cursul nopții de 24/25 octombrie (aproximativ intre orele 20.00 și 24.00) concentrațiile poluanților monitorizați in…

- Concentratiile poluantilor monitorizati in cadrul Retelei Nationale de Monitorizare a Calitatii Aerului (RNMCA) au inregistrat cresteri la aproape toate statiile de monitorizare din tara, in noaptea de sambata spre duminica, iar factorii meteo au influentat dispersia acestora fata de zilele precedente,…

- Noaptea trecuta, rețeaua independenta de monitorizare a calitații aerului, airly.eu, a inregistrat depașiri uriașe pentru poluarea cu particule PM 10 și PM2,5, pana la aproape 350%. Cea mai mare depașire s-a inregistrat in stația Bragadiru și in Rahova. Centrul orașului a fost poluat mai puțin. Despre…

- Joi seara circulația aerului se realizeaza din sector predominant estic. Vantul sufla moderat, cu viteze la rafala de pana la 35...45 km/h, arata ANM, in estimarea meteorologica privind evoluția norului de fum din vestul Bucureștiului, anunța MEDIAFAX.„Avand in vedere simularile modelelor…