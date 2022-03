Stiri pe aceeasi tema

Sapte santiere de constructii din municipiul Constanta au fost amendate de Garda de Mediu cu aproape 140.000 de lei pentru ca nu au gestionat problema deseurilor.

Comisariatul Judetean Vrancea al Garzii Nationale de Mediu a aplicat amenzi in valoare de peste 270.000 de lei pentru abaterile la legislatia de mediu constatate in statiile de distributie a carburantilor din judet, a informat, joi, institutia.

Numarul mediu de pensionari a fost de 5.058.000 persoane in trimestrul IV 2021, in scadere cu 15.000 persoane fata de trimestrul precedent, potrivit news.ro.

Inspectorii in munca au aplicat anul trecut amenzi de aproximativ 1,5 milioane lei in urma a peste 1.700 de controale care au vizat combaterea fenomenului de munca nedeclarata, informeaza, miercuri, Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Galati, potrivit Agerpres.

Primaria Generala a Capitalei nu a incheiat inca un protocol de colaborare cu Garda Naționala de Mediu, spune șefa GNM, comisar Marioara-Artemis Gatej. „Poluarea in București e permanenta", spune ea.

Inspectorii Directiei Generale de Politie Locala si Control a Municipiului Bucuresti au continuat seria de actiuni privind verificarea legalitatii activitatii de transport public in regim de taxi si de combatere a pirateriei in acest domeniu, in Capitala, potrivit news.ro.

Avarii majore produse pe magistralele de termoficare au afectat Sectoarele 2, 3 si 5, precizeaza directorul general al Companiei Termoenergetica Bucuresti, Claudiu Cretu.

Octavian Berceanu (USR), fost șef al Garzii Naționale de Mediu, a declarat ca problema arderilor ilegale de deșeuri ramane nerezolvata deoarece „avem structuri de crima organizata cu tentacule adanc intinse catre instituțiile statului".