Garda îți confiscă mașina dacă abandonezi gunoiul pe domeniul public Mai mulți craioveni care au aruncat gunoi pe domeniul public, dar și privat s-au ales cu amenzi usturatoare. Amenzi au incasat și deținatorii terenurilor pe care se arunca deșeuri, fiindca nu și le ingradesc și nu le igienizeaza. Garda de Mediu Dolj este cea care i-a sancționat pe acei craioveni certati cu bunul-simt. Acțiunea este o continuare a celei din aprilie 2020, cand Garda de Mediu a facut o verificare pe terenul fostei Ferme Pomicole, in zona strazii Otetelișeanu. Atunci au fost amendate cinci persoane cu suma de 30.000 de lei. Alte doua au fost amendate cu suma de 6.000 de lei pentru… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

