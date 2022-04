Garda Forestieră Timișoara a aplicat amenzi de aproape 150.000 de lei luna trecută. Ce ilegalități a descoperit In luna martie, reprezentanții Garzii Forestiere Timișoara au facut mai multe controale pentru pentru a vedea daca se respecta regimul silvic in fondul forestier național. „S-a acordat o atenție deosebita parchetelor aflate in exploatare, a circulației materialului lemnos, urmaririi gestionarii masei lemnoase și modului in care sunt inregistrate și urmarite stocurile agenților economici care desfașoara […] Articolul Garda Forestiera Timișoara a aplicat amenzi de aproape 150.000 de lei luna trecuta. Ce ilegalitați a descoperit a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

