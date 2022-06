Stiri pe aceeasi tema

- O racheta ruseasca a lovit, luni, un centru comercial aglomerat din orasul ucrainean Kremenciuk, a declarat presedintele Volodimir Zelenski. Liderul ucrainean a spus ca peste 1.000 de persoane se aflau acolo in momentul atacului. Nu a oferit detalii despre victime, dar a declarat: „Este imposibil sa…

- Un depozit de combustibil din orasul Novomoskovsk, din estul Ucrainei, a explodat duminica. Doua persoane au fost ranite si una a murit, dupa ce depozitul a fost lovit de trei rachete rusesti, a declarat seful administratiei regionale intr-un mesaj online. Unsprezece persoane au fost ranite in raidul…

- Ministrul bulgar al inovarii si cresterii, Daniel Lorer, a declarat ca Bulgaria va introduce monda euro la 1 ianuarie 2024. Raspunzand unei intrebari privind planul de adoptare a monedei unice, Lorer a subliniat ca nu exista nicio dezbatere cu privire la data sau la decizia asupra a ceea ce trebuie…

- In jur de 2,3 milioane de refugiati din Ucraina au solicitat pana acum protectie temporara in Uniunea Europeana, conform cifrelor preliminare comunicate miercuri de Agentia pentru Azil a Uniunii Europene (EUAA), cu sediul in Malta, transmite dpa. In procente, aceasta inseamna aproximativ 44% din totalul…

- DNA Alba, ancheta privind vaccinari false anti-Covid: Aproximativ 5.000 de dosare verificate de procurori DNA Alba, ancheta privind vaccinari false anti-Covid: Aproximativ 5.000 de dosare verificate de procurori Procurorii DNA Alba verifica dosarele persoanelor vaccinate anti-coronavirus la centrele…

- Judecatorii bulgari au hotarat, marți, ca Elena Udrea sa fie extradata in Romania pentru a-și executa condamnarea la șase ani de inchisoare primita in dosarul „Gala Bute”. Decizia luata de Tribunalul din Blagoevgrad nu este definitiva, putand fi contestata la Curtea de Apel de la Sofia. Elena Udrea,…

- Presedintele bulgar, Rumen Radev, s-a intalnit, joi, la Sofia, cu comisarul european pentru politica europeana de vecinatate si negocieri de extindere, Oliver Varhelyi. In cursul intrevederii, seful statului bulgar a declarat ca Bulgaria se asteapta ca numeroasele promisiuni ale Republicii Macedonia…