Garda de onoare pentru Lionel Messi la revenirea la PSG, dupa ce a caștigat Cupa Mondiala cu Argentina. Superstarul a avut o vacanța prelungita, dupa triumful de la Mondialul qatarez. Intors la Paris in calitate de campion mondial, Messi a avut parte de o primire calduroasa din partea colegilor, dar și a oamenilor din staff-ul […] The post Garda de onoare pentru Lionel Messi, la PSG, dupa ce a caștigat Cupa Mondiala cu Argentina! Cum a fost primit de prietenul Neymar appeared first on Antena Sport . The post Garda de onoare pentru Lionel Messi, la PSG, dupa ce a caștigat Cupa Mondiala cu Argentina!…