- Incendiu pe un camp din comuna timișeana Fibiș. La fața locului s-au deplasat ieri nu doar pompierii, ci și o echipa de comisari de la Garda de Mediu. Echipa de comisari din cadrul Garzii Naționale de Mediu, Comisariatul Județean Timiș, s-a deplasat imediat la fața locului unde a constatat ca sunt incendiate…

- Romania are de astazi primul simulator pentru instruirea populației in caz de incendii sau chiar cutremur. Este un centru mobil care va strabate intreaga țara pentru ca romanii sa invețe cum sa reacționeze in situații de urgența.

- O casa din lemn a ars in Sannicoara sambata, in jurul orei 13.00. ”Este o intervenție in desfașurare, la fața locului au fost dislocate doua autospeciale și o platforma pentru intervenții la inalțimi. In momentul sosirii pompierilor la fața locului, acoperișul casei ardea in totalitate, iar…

- Un incendiu a izbucnit vineri in Alba Iulia, la acoperișul unui bloc de locuințe, potrivit reprezentanților ISU Alba. ”Detașamentul de Pompieri Alba Iulia intervine pentru localizarea și stingerea unui incendiu in mun.Alba Iulia pe Strada Humulești. Acțiunea este in dinamica, revenim cu detalii” au…

- Un accident rutier in Brasov a avut loc cu puțin timp in urma pe strada str. 13 Decembrie (in zona terminalului RAT). Sunt implicate 3 autoturisme. Din primele informații, sunt 4 victime constiente, dintre care una incarcerata. S-au deplasat la fata locului: un echipaj pentru descarcerare, un echipaj…

- Un incendiu a izbucnit astazi in centrul capitalei, langa teatrul Luceafarul. La fața locului sunt prezente doua echipaje de pompieri ce ajuta la stingerea focului. Informația a fost confirmata de șefa Direcției relații cu publicul la IGSU, Liliana Pușcașu.

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a observat, joi, o ardere necontrolata de deseuri pe un camp din localitatea Poiana Mare unde se afla in vizita de lucru si a solicitat interventia Garzii de Mediu. ”In urma cu cateva momente, chiar in timpul vizitei de lucru a ministrului Tanczos Barna,…

