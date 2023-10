Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a anunțat ca ar putea fi initiat un program pilot prin care sobele care au eficienta scazuta, de 20-25%, sa fie inlocuite cu sobe cu inalta eficienta energetica, de peste 90%. „Am discutat cu colegii de la Administratia Fondului pentru Mediu si ne pregatim sa initiem…

- Polițiștii tineri, incadrați in ultimii ani in cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Alba, care au deteriorat mai multe autospeciale de poliție, in diferite misiuni, vor invața sa conduca defensiv, cu ajutorul unui simulator auto. Sistemul cerut de IPJ Alba costa 125.000 de lei și ii va ajuta pe…

- Parchetul Judecatoriei Sectorului 1 a inregistrat un dosar penal dupa un control al Casei de Asigurari de Sanatate (CASMB) la un centru medical din București. Suspiciunile sunt ca s-ar fi decontat fictiv servicii medicale pentru pacienți decedați, instituționalizați in azile de batrani și angajați ai…

- Armata Romana a anuntat ca va cumpara la licitatie drone in valoare de peste 22 de milioane de euro. Ministerul Apararii Nationale (MApN) a publicat deja cele doua anunturi de licitatie in valoare de 101.200.000 de lei, respectiv 7.590.000 de lei, in total echivalentul a peste 22 de milioane de euro,…

- Ministerul Sanatatii a anunțat ca, in urmatoarele trei luni, va derula o campanie nationala de informare si constientizare asupra importantei vaccinarii, sub sloganul ”Stiu, nu doar sper ca o sa fiu bine! Ma vaccinez!”. Bugetul campaniei este de peste 21 de milioane de lei, bani cheltuiți in 3 luni.…

- Administratia Biden va trimite un ajutor militar suplimentar de pana la 400 de milioane de dolari Ucrainei, inclusiv munitii pentru sisteme avansate de aparare aeriana si drone mici de supraveghere Hornet. Pachetul include o serie de munitii – de la rachete pentru sistemul de rachete de artilerie de…

- Angajatii Caselor de asigurari de sanatate intrerup lucrul timp de doua ore luni, pentru a protesta fata de salariile foarte mici in raport cu responsabilitatea si complexitatea activitatii prestate, pierderea alarmanta a personalului calificat si reducerea drastica a numarului total de angajati. ”Federatia…

- Numarul persoanelor care se plang de alergii a crescut foarte mult. Un studiu realizat de Universitatea Stanford arata ca industrializarea, schimbarea dietelor, utilizarea excesiva a antibioticelor, incalzirea globala, inundațiile crescute și incendiile de vegetație exacerbeaza toate dificultațile cu…