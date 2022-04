Stiri pe aceeasi tema

- Executivul a aprobat miercuri proiectul de HG care vizeaza extinderea si modernizarea infrastructurii de monitorizare si control a calitatii aerului, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor. Astfel Agentia pentru Protectia Mediului si Garda Nationala de Mediu vor fi dotate cu 46 de…

- Executivul a aprobat astazi, in ședința de Guvern, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Padurilor, o ordonanța de urgența privind unele masuri de eficientizare a gestionarii deșeurilor. Ordonanța se refera, in principal, la incriminarea unor fapte cu impact semnificativ asupra mediului, calitații…

- Campania se adreseaza tuturor romanilor, fiind prima campanie de acest fel, in care sunt implicate autoritatile centrale si cele locale, precum si asociatiile de profil. Campania a inceput luni, 4 aprilie, si se va desfasura pana pe 4 mai, sub sloganul “Vrem o tara fara deseuri abandonate!”. “Zeci de…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Brasov, Adrian Vestea, a anuntat planul de investitii al administratiei judetene ce vizeaza domeniul forestier. Proiectele au fost anuntate in 21 martie, pentru ca este data la care este marcata Ziua Internationala a Padurilor, conform unei rezolutii a Organizatiei…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care pune bazele unei strategii privind educația pentru mediu in școlile din Romania, urmand ca raportul, elaborat la nivelul Administrației Prezidențiale, in sprijinul acestui obiectiv sa fie lansat in dezbatere publica marți, 11 ianuarie, potrivit Administrației…

- Implementarea masurii de interzicere a centralelor individuale de apartament in blocurile noi se va face gradual, nu de azi pe maine, pentru ca sunt foarte multe investitii deja pornite, autorizate, gandite, proiectate, aflate in executie, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ministrul Mediului,…