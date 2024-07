Garda de Mediu Constanta: Controlul la un service auto s-a finalizat cu amenda de 50.000 lei

Controlul planificat realizat la un service auto din municipiul Constanta s a finalizat cu amenda de 50.000 lei pentru nerespectarea conditiilor din autorizatia de mediu, potrivit Garzii de Mediu Constanta. Conform sursei, operatorul economic risca sa ramana si fara autorizatia de mediu, in cazul in care nu realizeaza masurile stabilite de echipa de comisari pentru remedierea deficientelor constatate. "Societatea nu a gestionat deseurile rezultate din activitate in conditii de protectie a m ...