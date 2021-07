Stiri pe aceeasi tema

- Garda de Mediu Constanta a aplicat luni o amenda de 50.000 de lei in urma incendiului de la Rafinaria Petromidia. De asemenea, comisarii Garzii de Mediu au precizat ca au impus masuri referitoare la identificarea factorilor care au dus la declansarea incendiului. „Incendiul s-a manifestat violent, cu…

- Garda de Mediu Constanta a aplicat o amenda de 50.000 de lei in urma incendiului de la rafinaria Petromidia, eveniment incadrat ca ‘accident major’. ‘In data de 2 iulie, pe platforma Petromidia – Uzina Rafinarie s-a produs un accident la una dintre instalatii, constand intr-un incendiu, generat de o…

- Garda de Mediu Constanta a anuntat, luni, ca a aplicat o amenda de 50.000 de lei in urma incendiului de la Rafinaria Petromidia. De asemenea, comisarii Garzii de Mediu au precizat ca au impus masuri referitoare la identificarea factorilor care au dus la declansarea incendiului. Garda de Mediu…

- Garda de Mediu a amendat Rafinaria Petromidia cu 50.000 lei pentru ca nu au fost nerespectate prevederile legale privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase, informeaza Antena 3 . Rafinaria a fost sancționata in urma exploziei de la inceputul lunii,…

- Garda de Mediu Constanța și Poliția de Frontiera au identificat luni, 14 iunie, in Portul Agigea, inca un container cu peste 25 de tone de deseuri sosite din Germania, pentru o firma din judetul Valcea, relateaza News.ro . “In urma verificarilor suplimentare, echipa de control a constatat faptul ca…

- Premierul Florin Citu a declarat, sambata, la Sibiu, ca nu se va lua nicio masura cu privire la companii din China care ar dori sa participe la implementarea 5G in Romania, el adaugand ca legea in domeniu, care a fost promulgata vineri, prezinta conditiile in care vor putea fi vandute licentele pentru…

- 15 containere incarcate cu deșeuri din Germania, gasite in Portul Constanța Portul Constanta. Foto: Arhiva. 15 containere încarcate cu deșeuri din Germania au fost gasite în Portul Constanța - informeaza Garda de Coasta. Potrivit unui comunicat de presa autoritațile…

- Actiunile de inspectie si control au continuat la alte trei UAT uri din judetul Constanta: Constanta, Costinesti si Mangalia. Comisarii au verificat, in special, starea de salubrizare a localitatilor.Pe raza celor trei unitati administrativ teritoriale au fost identificate terenuri insalubre si mai…