Stiri pe aceeasi tema

- Avertisment de la Garda de Mediu pentru proprietarii de terenuri: Cei care nu distrug ambrozia pot primi amenzi usturatoare Proprietarii sau administratorii de terenuri intravilane, dar și extravilane, trebuie sa distruga de pe terenuri ambrozia. Mesajul a fost transmis de reprezentanții Garzii de Mediu.…

- Garda Nationala de Mediu a facut anuntul, joi, 07 aprilie. Sunt vizati proprietarii si detinatorii de terenuri intravilane si extravilane, care trebuie sa elimine ambrozia.Ambrozia trebuie eliminata de pe toate terenurile intravilane sau extravilane Sanctiunile pentru nerespectarea legii pot ajunge…

- Garda Nationala de Mediu avertizeaza, joi, ca ambrozia trebuie eliminata de pe toate terenurile intravilane sau extravilane, precizand ca aanctiunile pentru nerespectarea legii pot ajunge pana la 20.000 de lei. "Popular i se spune iarba parloagelor sau iarba pustiei, iar in orase este cunoscuta ca ambrozia,…

- Garda Nationala de Mediu avertizeaza, joi, ca ambrozia trebuie eliminata de pe toate terenurile intravilane sau extravilane, precizand ca actiunile pentru nerespectarea legii pot ajunge pana la 20.000 de lei. „Popular i se spune iarba parloagelor sau iarba pustiei, iar in orase este cunoscuta…

- Popular i se spune iarba parloagelor sau iarba pustiei, iar in orașe este cunoscuta ca ambrozia, buruiana care poate provoca alergii severe, daca este lasata sa se raspandeasca. Pentru evitarea instalarii si raspandirii ambroziei si pentru eliminarea ei de pe terenurile intravilane sau extravilane Legea…

- Comisariatul Judetean Vrancea al Garzii Nationale de Mediu a aplicat amenzi in valoare de peste 270.000 de lei pentru abaterile la legislatia de mediu constatate in statiile de distributie a carburantilor din judet, a informat, joi, institutia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Peste 600 de tone de deseuri care nu respectau prevederile legale de pastrare, sortare sau reciclare au fost descoperite in urma unor perchezitii in judetele Ilfov, Calarasi si Teleorman. Garda de Coasta a transmis, vineri, ca politistii de frontiera, in cooperare cu comisari din cadrul Garzii Nationale…

- Incepand din data de 27 octombrie 2021, pensionara galațeanca Marioara Artemis Gatej a revenit la conducerea Garzii Naționale de Mediu, dar intre timp a ajuns sa supravegheze și o mare firma din Romania fara respectarea prevederilor legale in vigoare. Prin Decizia nr. 528 din 27 octombrie 2021 a fostului…