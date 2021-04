Stiri pe aceeasi tema

- Garda Nationala de Mediu a aplicat amenzi in valoare de aproape doua milioane de lei, in perioada 2020 - 2021, administratiilor locale din Municipiul Bucuresti, conform datelor publicate de institutie.

- Garda Naționala de Mediu a anunțat marți ca in perioada 2020-2021 a dat amenzi in valoare de aproape 2 milioane de lei administrației locale și operatorilor de salubritate din Capitala, in urma unor controale care au vizat calitatea aerului și gestionarea deșeurilor, relateaza Mediafax. Potrivit…

- Reprezentanții AUR, parlamentarii George Simion, Claudiu Tarziu, dar și senatoarea independenta Diana Șoșoaca, au fost amendați cu cate 15.000 de lei, pentru organizarea protestelor violente care au avut loc luni seara in București, au declarat surse din Jandarmerie pentru G4Media. Mii de oameni au…

- Primarul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a anuntat vineri, 19 februarie, ca autorizația de mediu pentru societatea Salubrizare Fapte 5 S.A. nu mai este suspendata, dupa ce au fost remediate neregulile constatate anterior. In sedinta Consiliului local de vineri, Popescu Piedone a precizat ca,…

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, anunta ca a fost confiscata prima masina pentru transport ilegal de deseuri provenite din constructii sau demolari. “Prima masina confiscata vreodata in Bucuresti pentru transport ilegal de deseuri provenite din constructii / demolari. Deci, se poate. De obicei,…

- Primarul General Nicușor Dan a anunțat miercuri, intr-un mesaj publicat pe Facebook, semnarea unui protocol de colaborare intre Primarie, Garda de Mediu și primariile de sector, in baza caruia vor exista echipe mite care vor masura calitatea aerului din București.

- Capitala se confrunta cu valori alarmante ale calitații aerului Bucureștiul continua sa se confrunte cu valori alarmante ale calitații aerului. În aceasta dimineața, în centrul Capitalei, nivelul particulelor PM 2,5 era destul de ridicat, ajungând la 87, conform datelor unei…