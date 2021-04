Stiri pe aceeasi tema

- Peste 4.200 de politisti vor desfasura, zilnic, in perioada sarbatorilor pascale catolice, activitati de supraveghere si control la frontiera de stat, precum si pentru prevenirea si combaterea infractionalitatii transfrontaliere. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Politiei…

- La nivelul Garzii de Coasta au fost dispuse masuri pentru intarirea dispozitivului de supraveghere si control la frontiera de stat.Avand in vedere ca ne aflam in perioada Sarbatorilor Pascale Catolice, precum si intr o situatie speciala, in contextul dispunerii unor masuri pentru limitarea raspandirii…

- Noua din zece cetațeni romani doresc sa calatoreasca incepand cu perioada sarbatorilor pascale, pana la sfarșitul verii. STUDIU Incepand cu perioada Paștelui, pana la finalul verii, peste 90% dintre romani intenționeaza sa calatoreasca, arata un studiu realizat in luna martie a anului 2021, de catre…

- Doi cetateni turci sunt cercetati de politistii de frontiera constanteni. Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat doi cetateni din Turcia, unul care a trecut fraudulos frontiera de stat a Romaniei si al doilea care desfasura activitati de trafic de migranti. In data de 25.02.2021,…

- Politia de Frontiera Romana informeaza absolventii cursurilor liceale cu diploma de bacalaureat, care vor sa devina politisti de frontiera, ca in luna februarie incep inscrierile la concursurile de admitere organizate de Ministerul Afacerilor Interne la nivelul mai multor institutii de invatamant postliceale…

- In anul 2020, aproape 1.4 milioane de persoane și peste 500.000 de mijloace de transport au trecut punctele de frontiera din zonele Tulcea și Constanța comparativ cu anul 2019. Polițiștii de frontiera ai Garzii de Coasta au constatat o scadere de aproape 69.5% a numarului de calatori și de aproape 56.3%…

- Nu toate oile recuperate din nava scufundata in Portul Midia in 2019 au fost incinerate, asa cum ar fi trebuit. In urma unor controale efectuate de o firma s-a descoperit ca multe dintre animale au fost ingropate pe un teren din Tulcea. Gelu Cazacioc, administratorul firmei Cazacioc, care s-a ocupat…

- Autoturism cautat de autoritatile din Romania, descoperit la Negru Voda Masina valoreaza aproximativ 440.000 lei.Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta P.T.F. Negru Voda au descoperit un autoturism cautat de catre autoritatile din Romania, care era condus de un cetatean roman.In data de…