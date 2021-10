Stiri pe aceeasi tema

- Eleganța și eticheta masculina impun un cod vestimentar care include, in majoritatea cazurilor, cateva articole obligatorii. Printre ele se numara costumul de stofa, cravata sau papionul și camașa clasica. Exista barbați care prefera astfel de articole de vestimentație și care sunt, ca atare, nelipsite…

- Sophia Loren, apariție eleganta, la 87 de ani, pe covorul roșu Sophia Loren a fost invitata zilele trecute la Gala Academy Museum of Motion Pictures. Acolo, celebra actrița a fost distinsa cu trofeul Visionary Awards. Deși a implinit de curand 87 de ani, Sophia Loren reușește inca sa surprinda prin…

- Kate Middleton a avut primul eveniment de dupa vacanța de vara. Iata ce ținuta eleganta a purtat Ducesa dupa doua luni de absența, timp in care in presa straina au aparut zvonuri ca ar fi insarcinata cu cel de-al patrulea copil.

- Miercuri, 15 septembrie, Simona Halep și Toni Iuruc s-au casatorit civil la Constanța, ceremonia avand loc pe plaja, iar petrecerea in localul in care s-au cunoscut. Invitații au avut parte de un decor special, unde nu au lipsit copacii inalți și florile albe.Nicu Bocancea, master florist internațional,…

- Cel putin 17 pacienti dintr-un spital din statul Hidalgo, in centrul Mexicului, au murit in inundatii cauzate de ploile abundente, a anuntat marti guvernul mexican. Cladirile s-au zguduit marti seara in Mexico City. Oamenii au fugit pe strazi, dupa ce un cutremur puternic a lovit sud-vestul tarii.…

- Intr-un vot unanim, Curtea Suprema a Mexicului a declarat marți neconstitutionala criminalizarea avortului. Decizia este o schimbare radicala intr-o tara foarte catolica din America Latina, care recunoaste acum dreptul femeilor din intreaga țara de a decide asupra sarcinii, informeaza AFP, citata de…

- Un grup de fete tinere și frumoase vrea sa schimbe percepția romanilor despre poloul feminin. Pentru asta e nevoie de mai multe victorii la primul lor campionat european de junioare, o aventura pe care spera sa o termine cat mai frumos.

- Constructorul francez de automobile a prezentat in 2018, cu ocazia Concursului de Eleganța de la Pebble Beach, modelul Divo. Bazat pe Chiron, acesta pastreaza sistemul de propulsie W16 de 8.0 litri, cu 1.500 CP, dar caroseria a fost remodelata in totalitate. Producția a fost limitata la doar 40 de exemplare,…