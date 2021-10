Stiri pe aceeasi tema

- Spanish tennis player Garbine Muguruza confirmed her participation in the WTA 250 Transylvania Open taking place in Cluj-Napoca between October 25 - 31, the organizers of the tournament announced on Friday. Two-time Grand Slam champion and world. No 6 Garbine Muguruza received a wildcard for…

- Garbine Muguruza, numarul 5 mondial, vine la Transylvania Open WTA250! Jucatoarea din Spania clasata pe locul 6 WTA, dar care de luni va urca pe locul 5 in circuit, a primit un wild card și devine favorita numarul 1 a turneului din Cluj.„I am very happy to come to Romania again, this time in Cluj-Napoca,…

- Garbine Muguruza (28 de ani, locul 6 WTA) a primit un wild card din partea organizatorilor Transylvania Open și va participa la turneul pe care Cluj-Napoca il va gazdui in ultima saptamana a lunii octombrie. Transylvania Open este programat in perioada 23 octombrie - 31 octombrie, cu doar o saptamana…

- Cluj-Napoca va fi gazda turneului Transylvania Open, competiție la care și-au anunțat participarea deja Simona Halep, Emma Raducanu sau Elise Mertens. Organizatorii turneului au anunțat deja ca la turneu vor putea participa toți cei vaccinați sau trecuți prin boala, în limita a maxim 50% din…

- Pregatirile pentru Transylvania Open WTA250 au început! Oficialii WTA au facut, alaturi de organizatori, mai multe vizite la BT Arena. Doua terenuri de joc vor fi amenajate în Sala Polivalenta din Cluj-Napoca. Ele vor fi complet separate, o premiera în producția de…

- Patrick Ciorcila, directorul turneului WTA Winners Open Cluj-Napoca, a anunțat la finalul turneului caștigat de Andrea Petkovic, ca un nou turneu WTA 250 va fi organizat in luna octombrie, de data aceasta pe hard, in BT Arena. Echipa care a pus la cale la Cluj Napoca, singurul turneu WTA 250…

- Transylvania Open WTA250 va avea loc in 25-31 octombrie 2021, iar meciurile se vor juca pe hard, in BT Arena. Astfel, Cluj-Napoca devine singurul oraș din Europa care deține 2 licențe WTA.Transylvania Open WTA250 va fi ultima competiție din calendar inainte de WTA Finals. Anunțul a fost facut de Patrick…

- Dupa accidentarea suferita în mai, Simona Halep a ratat Wimbledonul și marele ei obiectiv, o participare încununata cu medalie la Olimpiada. Dupa mai bine de trei luni de la absența, sunt mari șanse ca fosta numar unu mondial sa revina pe teren la turneul de la Cincinnati.Simona Halep…