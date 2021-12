Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment de amploare pentru țarile Parteneriatului estic. Liderii Republicii Moldova, Ucrainei, Georgiei, Azerbaidjanului si Armeniei au participat, la Bruxelles, la cel de-al șaselea Summit al Parteneriatului.

- Uniunea Europeana a aprobat astazi, 02 decembrie un sprijin financiar pentru consolidarea apararii Republicii Moldova, Ucrainei și Georgiei. Decizia nu prevede insa furnizare de armament. Acest ajutor survine in urma solicitarilor din partea tarilor beneficiare si a fost aprobat in cadrul Instrumentului…

- Uniunea Europeana a aprobat joi un sprijin financiar pentru consolidarea apararii Ucrainei, Georgiei si Republicii Moldova, dar decizia nu prevede nicio furnizare de armament, potrivit unui comunicat, relateaza AFP. Acest ajutor survine in urma solicitarilor din partea tarilor beneficiare…

- Premierul Natalia Gavrilița a avut, in dimineața zilei de astazi, o intilnire de lucru in comun cu prim-ministrul Georgiei, Irakli Garibashvili, și cel al Ucrainei, Denys Shmyhal, in cadrul vizitei celor trei premieri la Bruxelles in formatul Trio Asociat. Evenimentul iși propune sa reconfirme mesajul…

- In perioada 29 noiembrie – 1 decembrie, premierul Natalia Gavrilița se afla intr-o vizita oficiala la Bruxelles, transmite Noi.md cu referire la agora.md. Pe 30 noiembrie, prim-ministrul Republicii Moldova se va intilni cu premierii Ucrainei și Georgiei, Denis Șmihal și, respectiv, Irakli Garibașvili,…

- In perioada 29 noiembrie – 1 decembrie, premierul Natalia Gavrilita se afla intr-o vizita oficiala la Bruxelles. Pe 30 noiembrie, prim-ministrul Republicii Moldova se va intalni cu premierii Ucrainei si Georgiei, Denis Smihal si, respectiv, Irakli Garibasvili, in asa-numitul format „Trio asociat al…

- In perioada 29 noiembrie – 1 decembrie, premierul Natalia Gavrilița se afla intr-o vizita oficiala la Bruxelles. Pe 30 noiembrie, prim-ministrul Republicii Moldova se va intilni cu premierii Ucrainei și Georgiei, Denis Șmihal și, respectiv, Irakli Garibașvili, in așa-numitul format „Trio asociat al…

- Republica Moldova, Georgia, Ucraina și Azerbaidjan, au semnat la New York decizia de constituire a unui grup permanent al GUAM în domeniul comunicarii strategice, ceea ce va contribui la sporirea vizibilitații organizației, precum și la promovarea imaginii acesteia, prin diferite mijloace…