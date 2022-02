Stiri pe aceeasi tema

- Un avion american incarcat cu echipamente militare si munitii a aterizat marti la Kiev, acesta fiind al treilea transport din asistenta de securitate in valoare de circa 200 de milioane de dolari oferita Kievului de Washington in timp ce Ucraina se pregateste pentru o eventuala ofensiva a Rusiei,…

- Canada va oferi Ucrainei un imprumut de pana la 120 de milioane de dolari canadieni (95,6 milioane de dolari) si cauta alte cai de a sprijini Kievul in contextul in care criza cu Rusia se adanceste, a declarat vineri premierul canadian Justin Trudeau, relateaza Reuters. "Rusia are drept scop…

- Statele Unite au avertizat marți ca Rusia ar putea ataca «in orice moment» Ucraina, ridicand gradul de tensiune in Europa și determinand o noua tentativa de dialog cu Moscova. «Suntem in stadiul in care Rusia poate lansa in orice moment un atac impotriva Ucrainei», a estimat Jen Psaki, purtatoarea de…

- Președintele american Joe Biden i-a spus duminica omologului sau ucrainean Volodimir Zelenski ca SUA și aliații lor „vor raspunde decisiv daca Rusia va invada Ucraina”. Cei doi șefi de stat au avut duminica o convorbire telefonica, relateaza CNN . Discuția vine la cateva zile dupa ce Biden a vorbit…

- Statele Unite s-au declarat vineri pregatite sa discute propunerile Rusiei menite sa limiteze drastic in vecinatatea acesteia influenta americana si a NATO, dar au atentionat inca o data Moscova ca o invazie asupra Ucrainei ar avea consecinte ”masive”, potrivit AFP si Reuters. ”Suntem pregatiti sa discutam”,…

- Statele Unite s-au declarat vineri pregatite sa discute propunerile Rusiei menite sa limiteze drastic în vecinatatea acesteia influenta americana si a NATO, dar au atentionat înca o data Moscova ca o invazie asupra Ucrainei ar avea consecinte „masive”, scriu AFP, Reuters si Agerpres.„Suntem…

- Statele Unite au declarat vineri ca sunt pregatite sa discute propunerile Rusiei care vizeaza limitarea drastica a influenței americane și NATO în vecinatatea sa, avertizând din nou ca o invazie a Ucrainei de catre Moscova ar avea consecințe „masive”, potrivit AFP. „Suntem…

- Regatul Unit si SUA si-au exprimat din nou ingrijorarea in legatura cu actiunile militare ale Rusiei langa zona de frontiera cu Ucraina, informeaza sambata dpa. In cadrul unor discutii in marja reuniunii tarilor din G7 (Germania, Canada, Statele Unite, Franta, Italia, Japonia si Regatul Unit) care…