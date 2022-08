Stiri pe aceeasi tema

- Selectionatele feminine de fotbal ale Angliei si Braziliei urmeaza sa se infrunte in prima editie a trofeului Finalissima, care opune campioana Europei si campioana Americii de Sud, noteaza Reuters, potrivit Agerpres.Anglia a cucerit duminica pentru prima oara titlul european, dupa 2-1 in finala cu…

- Regina Elisabeta a II-a Marii Britanii a salutat succesul nationalei feminine de fotbal a Angliei la EURO 2022, ca ''o inspiratie pentru fetele si femeile'' din toata natiunea, transmite DPA. Partida a fost transmisa in direct pe TVR2

- Olandeza Sarina Wiegman, selectionerul echipei de fotbal a Angliei, care a cucerit in premiera titlul de campioana europeana la fotbal feminin, invingand cu scorul de 2-1 dupa prelungiri formatia Germaniei, duminica pe stadionul Wembley din Londra, a afirmat ca jucatoarele sale au facut o treaba…

- Echipa Naționala a Moldovei a invins reprezentativa Romaniei cu 3-0 in cel de-al treilea meci de la Campionatul European de fotbal pe plaja, grupa A. Anterior tricolorii s-au impus in fața Maltei și Angliei, cu același scor 4-1.

- Echipa Naționala a Moldovei a invins reprezentativa Angliei cu 4-1 in cel de-al doilea meci de la Campionatul European de fotbal pe plaja, grupa A. In clasament, conduc tricolorii, cu 6 puncte. Urmeaza Romania, cu 4 p., Malta și Anglia, fara puncte.

- Anglia a invins luni Norvegia cu un scor record de 8-0, intr-un meci spectacol la Campionatul European de fotbal feminin, gazdele devenind astfel prima echipa care iși asigura un loc in sferturile de finala ale competiției și prima care marcheaza opt golu

- Franta a castigat pentru a treia oara in istoria sa Campionatul European de fotbal la categoria Under 17, invingand in finala, cu scorul de 2-1, formatia Olandei, miercuri la Netanya, in Israel, informeaza EFE, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ajax Amsterdam poate deveni virtual campioana a Olandei la fotbal, pentru al treilea sezon consecutiv, si sa-i ofere un cadou de despartire potrivit antrenorului Erik ten Hag, daca o va invinge pe Heerenveen, miercuri, in penultima etapa, transmite Reuters, citat de Agerpres. Fii la curent cu…