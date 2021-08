De la 1 septembrie, toate garajele amplasate ilegal pe domeniul public in Pitesti vor fi demolate. Proprietarii garajelor, care nu au mai platit impozite pentru ele de mai bine de 15 ani, au fost deja notificati de la inceputul lunii august. Proprietarii garajelor vechi trebuie sa le indeparteze de pe spatiul comun pana la date de 1 septembrie. In caz contrar, primaria va fi cea care le va demola. In locul garajelor vor fi amenajate locuri de parcare”, pentru care nu vor fi percepute deocamdata taxe. La ora actuala in Pitesti sunt in total 160 de garaje amplasate ilegal pe domeniul public, iar…