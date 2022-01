Garage Days Re-Revisited Așa istorie, mai rar: cica intr-un garaj harazit demolarii, undeva in spatele a doua cauciucuri uzate, se putea zari o adancitura ingusta, sub forma unui șanț de scurgere. Șanțul nu era insa șanț, ci un portal magic. Proprietarul garajului, un inginer cam sarit de pe fix, il descoperise intamplator, in ziua eclipsei din 1999, in […] Articolul Garage Days Re-Revisited apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ieri dupa-amiaza, jandarmii bacauani au ajutat o cațelușa din rasa american staffordshire terrier sa ajunga inapoi la proprietarul care o cauta și lansase un apel inclusiv pe Facebook. Un apel 112 i-a direcționat pe jandarmi pe strada Oituz, unde au gasit cațelușa și au eliberat-o din gardul in care…

- Se spune ca experiența te recomanda. Dar și ce iese din mainile tale și ramane dupa tine. In urma cu mai bine de 30 de ani, in spațiul economic bacauan aparea firma Elisa, afacere pusa pe picioare de Vasile Manole, un bacauan care, prin munca lui, a construit locuri și obiective. Dupa atat timp, firma…

- Cel mai recent numar al Revistei „Vitraliu” – aparut in condiții grafice excelente – este o veritabila sarbatoare a Spiritului pe care barbar-consumerismul și lumpenpoliticul incearca sa-l arunce in periferia supraviețuirii noastre. Revista debuteaza cu tulburatorul gand bacovian: ,,E timpul… toți nervii…

- La data de 12 noiembrie a.c., in jurul orei ora 20.00, un echipaj de poliție rutiera din Onesti au depistat in trafic un tanar, de 25 de ani, din comuna Balcani, in timp ce conducea un autoturism pe strada Republicii din localitate. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind…

- Pentru prevenirea și combaterea infectarii cu virusul Sars-CoV2, sub autoritatea Institutiei Prefectului, politistii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacau, impreuna cu jandarmii, desfașoara activitați pentru siguranța cetațenilor. Activitatile au loc in sistem integrat și vizeaza, in…

- Dupa mai multe sincope inregistrate de-a lungul ultimilor treizeci de ani in administrarea și utilizarea izvoarelor minerale de la Slanic-Moldova, iata ca, in urma soluționarii litigiilor cu proprietarii de terenuri și cladiri din zona, preluate in regim privat dupa 1989, acestea au trecut in proprietatea…

- Hunii au venit peste noi; avarii, gepizii, cumanii, slavii, tatarii. Și nenumarate alte neamuri ale pustiului. Cu unii ne-am luptat cand am putut; cu alții am dat-o la pace. Le-am platit tribut și am supraviețuit. Uneori ne-am ascuns in munți și prin paduri. Cand s-a putut, ne-am rasculat și am intemeiat…

- Intre 18 si 20 de hectare de litiera formata din pin, gorun si fag sunt afectate de incendiul care a izbucnit, duminica, in padurea Ocolului Silvic Privat Oituz, iar pompierii intervin pentru a patra zi consecutiva pentru stingerea flacarilor, a informat purtatorul de cuvant al ISU Bacau, maiorul Andrei…