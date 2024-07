Stiri pe aceeasi tema

- Cladirea-reper pentru „Uzina Carbochim”, cel mai mare producator de abrazive din Romania, dar și pentru istoria industriala a orașului Cluj-Napoca, va fi reabilitata și integrata in cel mai mare proiect mixed-use de reconversie urbana din Romania, realizat de IULIUS.

- Mircea Lucescu, antrenorul legendar al Romaniei, nu a rezistat sa stea pe stadion pana la finalul meciului Romania - Liechtenstein, scor 0-0. „Il Luce” a criticat alegerea FRF de a stabili acest amical, cu echipa de pe locul 202 FIFA, chiar inainte de EURO. Romania debuteaza la turneul final cu Ucraina,…

- Toți cei 21 de consilieri locali turdeni, de la PNL, UDMR, PSD, AUR, PMP și USR au fost de acord cu proiectul de hotarare care vizeaza demolarea cladirii nefinalizate a Casei de Cultura Turda, situata in imediata apropiere a Primariei Turda, inițiat de primarul Cristian Matei. In expunerea de motive…

- Guvernul Romaniei a aprobat astazi, 30 aprilie 2024, memorandumul privind finanțarea obiectivului de investiții „Construire stadion «Nicolae Dobrin». Stadionul ce poarta numele legendei fotbalului de la FC Argeș va avea nivel de omologare UEFA 4 și va indeplini cerințele superioare acestui standard.…

- In anii 1960, in vremurile tensionate ale Razboiului Rece, o legenda a aparut in Romania, fascinand și intrigand imaginația poporului. Se spune ca o arma secreta, fabricata in laboratoarele țarii, a infipt spaima in inimile liderilor sovietici și a ținut la distanța o invazie iminenta. Conform acestei…

- Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Natalia Intotero, a declarat vineri, la Deva, ca a solicitat intensificarea eforturilor pentru aducerea cat mai repede in tara a copilului care a fost scos ilegal din Romania si dus in Germania, in acest sens presedintele Autoritatii Nationale…

- Fondata in 1991 de Ana si Virgil Onita, Libris este una dintre primele companii postdecembriste dedicate cartii si culturii. „Vatra” Libris este libraria „St. O. Iosif” din Brasov, un spatiu care exista inca din 1918 si in care, pe parcursul a mai bine de un secol, a functionat intotdeauna o librarie.…

- Sportiva descoperita și formata de Vasilica Agop va reprezenta Romania la Campionatul European de gimnastica artistica de la Rimini, de la inceputul lunii mai O noua reușita sonora pentru gimnastica bacauana. Alexia Blanaru, sportiva legitimata la SCM Bacau și promovata la lotul național de junioare…