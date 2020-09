Stiri pe aceeasi tema

- Linia de cale ferata care leaga Gara de Nord de Aeroportul Internațional Henri Coanda este finalizata in proporție de 97%, conform CFR Infrastructura. Aceasta pornește din zona de racordare (fosta Halta Odaile) pe aproximativ 600 m, traseul continua cu o zona de consolidare, in lungime de 900 metri…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, joi, ca Guvernul a primit din partea Comisiei Europene acordul pentru achizitia unor trenuri tehnologice destinate pentru CFR Infrastructura, in vederea modernizarii caii ferate. „Am primit aprobarea si pentru achizitionarea trenurilor tehnologice”, a declarat Orban,…

- Primul accident s-a produs la trecerea la nivel cu calea ferata intre stațiile Oraștie – Aurel Vlaicu. Trenul internațional 347-2, care circula in relația Budapesta – București Nord, a surprins si lovit un autoturism la trecerea la nivel, semnalizata cu instalație acustica și luminoasa (SAT), situata…

- Doua accidente au avut loc, marți dimineața, pe calea ferata, unul in județul Covasna, altul in Hunedoara, in urma carora mai multe trenuri vor inregistra intarzieri, a anunțat CFR Infrastructura.