Timp de cel puțin patru ani, Gara de Nord a Capitalei va intra in reparații capitale, fapt care va crea un disconfort uriaș pentru calatori. Finanțarea, de peste 600 milioane de lei, vine de la UE, dar nu pentru ca ar muri cineva de grija romanilor, ci pentru ca, potrivit unui Regulament al Uniunii Europene, […] The post Gara de Nord intra in reparații capitale. Urmeaza 4 ani de coșmar pentru calatori first appeared on Ziarul National .