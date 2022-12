Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia rutiera va fi restrictionata, pe timpul noptii, in Pasajul Unirii, incepand din seara zilei de 21 noiembrie și pana pe data de 8 decembrie.Autoritațile au decis montarea a 40 de ventilatoare si a peste 100 de stingatoare.Astfel, in intervalul orar 23.00 - 5.00, soferii care…

- Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata va fi de 3.000 de lei lunar, incepand de la 1 ianuarie 2023, o creștere de 17,6 %, fața de luna decembrie 2022, se arata intr-un proiect de Hotarare de Guvern scos in consultare publica de Ministerul Muncii.

- Dupa ce, in luna mai, a fost semnat contractul pentru noul Terminal de Plecari Curse Externe al Aeroportului International Timisoara, vineri s-a deschis santierul. ”Au demarat lucrarile la ceea ce inseamna cea mai importanta investitie din istorie la Aeroportul Timisoara. E parte din sumele alocate…

- Vehiculul investițional ATM Ventures a preluat 24,88 la suta din acțiunile SMV The Verts, cea mai mare rețea de clinici veterinare din Capitala, fondata și condusa de medicul buzoian Radu Aronescu. Investiția se ridica la suma de 4,55 milioane lei. „Inca din anul 2020, The Vets a inceput consolidarea…

- Mașinile care produc zgomot peste 95 dB(A) nu vor mai putea circula pe timpul nopții in București, reiese dintr-un proiect de hotarare lansat in dezbatere publica de Primaria Capitalei. Cei care nu respecta prevederile vor fi amendați cu pana la 5.000 de lei. PMB a lansat in dezbatere publica un…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat luni, la deschiderea anului școlar, ca se așteapta ca dezbaterile pe marginea proiectelor de legi ale educației sa continue in Parlament. ”Așa cum știți, educația este un domeniu pe care il consider esențial pentru fiecare dintre noi și pentru țara in ansamblu.…

- Primaria Sector 4 anunta, sambata, redeschiderea Pasajului Unirii, dupa lucrari care au durat 77 de zile. Investitia de 12 milioane de euro a vizat punerea in siguranta a pasajului, lung de 900 de metri. Anunțul a fost facut azi de Primarie intr-un comunicat de presa potrivit Agerpres. „Asa cum a anuntat…